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Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО

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Воздушные суда Норвегии и США были обнаружили над Баренцевым и Черным морями вблизи государственной границы РФ.

Они летели в направлении российских рубежей, но не пересекали их.

Андрей Кошкин.
© Photo : Военные материалы
Кошкин: самолеты НАТО над Россией обостряют ситуацию

Перехватчики распознали в небе норвежский Р-3С Orion, а также американские Р-8А "Посейдон", RС-135 и беспилотник MQ-9А "Рипер".

Истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа сопровождали летательные аппараты иностранцев, пока те не удалились от российских границ, после чего вернулись на свои авиабазы.

Один из разведчиков - американский RС-135 - попал на видео.

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