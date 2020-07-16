Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС

Дальняя авиация провела учения в Саратовской области, в них были задействованы десяток самолетов и более 30 единиц техники.

Экипажи Ту-160, Ту-95мс и Ил-78 отработали навыки по дозаправке, запуску ракет по целям на военном полигоне, а также воздушному патрулированию заданной зоны.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Кадры с высоты 6 тысяч метров и на скорости 600 километров в час - смотри в нашем видео.

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