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Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200716/30955931/dozapravka-zapuski-raket-i-vozdushnoe-patrulirovanie-ucheniya-rossiyskikh-vvs.html

Дальняя авиация провела учения в Саратовской области, в них были задействованы десяток самолетов и более 30 единиц техники.

Экипажи Ту-160, Ту-95мс и Ил-78 отработали навыки по дозаправке, запуску ракет по целям на военном полигоне, а также воздушному патрулированию заданной зоны.

СПУТНИК_Самолеты Ty-160, Ту-95МС и Ту-22М3 сбросили ракеты на объекты ИГ в Сирии
© Ruptly
Самолеты Ty-160, Ту-95МС и Ту-22М3 сбросили ракеты на объекты ИГ

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Кадры с высоты 6 тысяч метров и на скорости 600 километров в час - смотри в нашем видео.

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