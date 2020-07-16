В центре Кишинева жарко: стычки между комбатантами и полицией

Пикетчики в центре молдавской столицы захотели разбить палатки после того, как их не пустили в здание парламента. Смотрите на видео, что происходит в Кишиневе.

В центре Кишинева начались стычки между протестующими комбатантами и полицией. Причиной стало желание пикетчиков разбить палатки у зданий парламента и администрации президента. Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, есть и первые задержания. Однако официально полиция пока это не подтверждает.

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест утром в четверг. На пикет собрались несколько сотен человек. Митингующие перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями парламента и администрации президента. Центральная артерия Кишинева с тех пор заблокирована. Общественный транспорт перенаправлен на близлежащие улицы.

У протестующих целый набор требований, направленных на улучшение социального положения ветеранов. Кроме того, они разработали пакет предложений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

К пикетчикам выходили депутаты для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ветераны. Однако протестующие настаивают на том, чтобы их представители зашли в здание парламента и озвучили свои идеи законодателям. Пока этого не произошло. Поэтому манифестанты захотели разбить палатки. Они заявили, что не собираются расходиться, пока в парламенте не обсудят их требования.

Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

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