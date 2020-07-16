17:39 16 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.63
Поиск
Видео

В центре Кишинева жарко: стычки между комбатантами и полицией

Получить короткую ссылку
Тема:
Протесты в Кишиневе (163)
227 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Александр Суру
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200716/30957960/video-chisinau-stolcnovenie-kombatanty-politia.html

Пикетчики в центре молдавской столицы захотели разбить палатки после того, как их не пустили в здание парламента. Смотрите на видео, что происходит в Кишиневе.

В центре Кишинева начались стычки между протестующими комбатантами и полицией. Причиной стало желание пикетчиков разбить палатки у зданий парламента и администрации президента. Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, есть и первые задержания. Однако официально полиция пока это не подтверждает.

протестующие перекрыли проспект Штефана чел Маре
© Sputnik / Александр Суру
Комбатанты снова вышли на протест и перекрыли бульвар Штефана чел Маре - видео

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест утром в четверг. На пикет собрались несколько сотен человек. Митингующие перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями парламента и администрации президента. Центральная артерия Кишинева с тех пор заблокирована. Общественный транспорт перенаправлен на близлежащие улицы.

У протестующих целый набор требований, направленных на улучшение социального положения ветеранов. Кроме того, они разработали пакет предложений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

К пикетчикам выходили депутаты для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ветераны. Однако протестующие настаивают на том, чтобы их представители зашли в здание парламента и озвучили свои идеи законодателям. Пока этого не произошло. Поэтому манифестанты захотели разбить палатки. Они заявили, что не собираются расходиться, пока в парламенте не обсудят их требования.

Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Протесты в Кишиневе (163)

По теме

Полиция зарегистрировала ряд нарушений во время митинга комбатантов


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских самолетов дальней авиации.
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться