Сирия – Молдова: трудный путь домой.

Наталья Баркал, уроженка Республики Молдова, вернулась в Кишинев после шести с половиной лет жизни в Сирии, побывав в лагере беженцев.

В Международном аэропорту Кишинева вместе с временным поверенным в делах посольства Турции в Кишиневе госпожой Эсрой Шен президент Игорь Додон приветствовал гражданку Молдовы и ее четверых детей, которые содержались в лагере "Аль-Холь" с начала 2019 года из-за военных столкновений в Сирии.

Миссия по репатриации из Сирии семьи Натальи Баркал прошла по инициативе главы молдавского государства.

Возвращение женщины и ее детей домой стало возможным благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции.

Это уже второй случай, когда спецслужбам двух стран удается провести такую спасательную операцию. Первая из них успешно завершилась в декабре 2019 года, когда из Сирии также была репатриирована молдавская семья.

Игорь Додон поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его координирующие усилия и поддержку в проведении операций по возвращению домой граждан Молдовы.

Наталья Баркал, уроженка Республики Молдова, жила в Кишиневе со своим мужем-сирийцем до 2013 года. Затем они решили окончательно переехать к нему на родину в провинцию Алеппо. Во время войны в Сирии в конце 2017 года муж Натальи был убит, и она вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь "Аль-Холь", где условия жизни были чрезвычайно трудными.

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