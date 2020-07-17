Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море

Десять сверхзвуковых бомбардировщиков дальней авиации ВКС России поднялись в воздух с аэродрома в Мурманской области.

В ходе учений летчики выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также осуществили практические пуски ракет по различным мишеням.

"С поставленной задачей справились. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний", - подчеркнул командир полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего в полетах было задействовано до десяти самолетов Ту-22М3, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Детали учений - в нашем видео.

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