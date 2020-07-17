18:49 17 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Видео

Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200717/30969171/ekipazhi-samoletov-tu-22m3-otrabotali-puski-raket-po-tselyam-v-barentsevom-more.html

Десять сверхзвуковых бомбардировщиков дальней авиации ВКС России поднялись в воздух с аэродрома в Мурманской области.

В ходе учений летчики выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также осуществили практические пуски ракет по различным мишеням.

Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Черным морем
© Ruptly
Полет над Черным морем: бомбардировщики Ту-22М3 облетели акваторию

"С поставленной задачей справились. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний", - подчеркнул командир полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего в полетах было задействовано до десяти самолетов Ту-22М3, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Детали учений - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россия расконсервировала и отправила на модернизацию Ту-22М3 - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
Ответ на учения НАТО: экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море.
Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться