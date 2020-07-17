Американские солдаты проверяют "готовность к экстренному развертыванию" в Польше

Вообще-то маневры по экстренному развертыванию должны были отработать еще весной.
Ожидалось, что Defender Europe 2020 станет третьим по величине военным учением в Европе со времен окончания «холодной войны» и крупнейшим за 25 лет. Планировалось отработать сценарий потенциального крупномасштабного столкновения с противником НАТО. Во время маневров военные также собирались десантироваться на территорию Прибалтики и Грузии.
Но коронавирус внес коррективы в планы солдат и офицеров США. Маневры пришлось существенно модифицировать.
Сколько людей задействованы в учениях и что они будут делать в Польше - смотри в нашем видео.
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