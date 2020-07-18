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На юге Молдовы прошли военные учения

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Youtube / MDNationalArmy
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200718/30978264/moldova-voennye-ucheniya-video-cahul.html

В маневрах были задействованы 500 военнослужащих Национальной армии. Цель учений - развитие возможностей выполнения задач в мирное время и в кризисных ситуациях. Смотрите видео.

Тактические учения с боевой стрельбой "Щит даков – 2020" (Scutul dacilor-2020) прошли на полигоне мотострелковой бригады "Дачия" в Кагуле. В них приняли участие 500 военнослужащих Национальной армии Молдовы, сообщили в Минобороны.

Национальная армия
© Sputnik / Rodion Proca
На севере Молдовы прошли военные учения
На заключительном этапе маневров присутствовали министр обороны Александр Пынзарь, начальник Генерального штаба, бригадный генерал Игорь Горган, секретарь Высшего совета безопасности при президенте Виктор Гайчук и командный корпус Национальной армии.

Военнослужащие произвели выстрелы из противотанковых орудий, зенитных установок и пехотного оружия. Также в учениях использовались бронетранспортеры, военные транспортные средства и буксируемая минная сеялка.

Глава Минобороны оценил подготовку военнослужащих, отметив, что гордится профессионализмом и уверенностью, с которой они действовали.

"Как всегда впечатлен хорошей готовностью наших военных к выполнению задач, предусмотренных в плане учений. Знаю, что успехи связаны не только с интенсивной подготовкой и преданностью персонала, но и с работой командиров, которые обучали своих товарищей передовым методам стрельбы. Мы продолжим прилагать усилия для развития возможностей армии в будущем", - сказал Пынзарь.

В министерстве отметили, что учения "Щит даков – 2020" направлены на развитие возможностей выполнения задач в мирное время и в кризисных ситуациях.

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