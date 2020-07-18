На юге Молдовы прошли военные учения

В маневрах были задействованы 500 военнослужащих Национальной армии. Цель учений - развитие возможностей выполнения задач в мирное время и в кризисных ситуациях. Смотрите видео.

Тактические учения с боевой стрельбой "Щит даков – 2020" (Scutul dacilor-2020) прошли на полигоне мотострелковой бригады "Дачия" в Кагуле. В них приняли участие 500 военнослужащих Национальной армии Молдовы, сообщили в Минобороны.

На заключительном этапе маневров присутствовали министр обороны Александр Пынзарь, начальник Генерального штаба, бригадный генерал Игорь Горган, секретарь Высшего совета безопасности при президенте Виктор Гайчук и командный корпус Национальной армии.

Военнослужащие произвели выстрелы из противотанковых орудий, зенитных установок и пехотного оружия. Также в учениях использовались бронетранспортеры, военные транспортные средства и буксируемая минная сеялка.

Глава Минобороны оценил подготовку военнослужащих, отметив, что гордится профессионализмом и уверенностью, с которой они действовали.

"Как всегда впечатлен хорошей готовностью наших военных к выполнению задач, предусмотренных в плане учений. Знаю, что успехи связаны не только с интенсивной подготовкой и преданностью персонала, но и с работой командиров, которые обучали своих товарищей передовым методам стрельбы. Мы продолжим прилагать усилия для развития возможностей армии в будущем", - сказал Пынзарь.

В министерстве отметили, что учения "Щит даков – 2020" направлены на развитие возможностей выполнения задач в мирное время и в кризисных ситуациях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova