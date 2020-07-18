История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь

Уличного музыканта Сан Саныча знают многие жители Советска. Он часто приходит играть на аккордеоне к одному из магазинов города. Однажды аккордеон пропал. К поискам подключился весь Советск.

"Серенький такой, на три четверти. Я оставил его, когда начался дождь. Взял продукты и ушел. Мне немного плохо стало. Головокружение. Возраст такой. Вспомнил, вернулся, а аккордеона нет", - рассказал музыкант.

На помощь пришла хозяйка цветочного магазина, где обычно играл Александр Иода. Он рассказал ей о случившемся, а Елена разместила объявление в группе.

Так к поискам подключился весь город. Что произошло дальше, смотрите на видео.

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