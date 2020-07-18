21:17 18 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Видео

История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь

Получить короткую ссылку
156 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200718/30980994/Istoriya-ulichnogo-muzykanta-i-chelovechnosti-ves-gorod-prishel-na-pomosch.html

Уличного музыканта Сан Саныча знают многие жители Советска. Он часто приходит играть на аккордеоне к одному из магазинов города. Однажды аккордеон пропал. К поискам подключился весь Советск.

"Серенький такой, на три четверти. Я оставил его, когда начался дождь. Взял продукты и ушел. Мне немного плохо стало. Головокружение. Возраст такой. Вспомнил, вернулся, а аккордеона нет", - рассказал музыкант.

На помощь пришла хозяйка цветочного магазина, где обычно играл Александр Иода. Он рассказал ей о случившемся, а Елена разместила объявление в группе.

Так к поискам подключился весь город. Что произошло дальше, смотрите на видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Этот человек создал инструмент, из которого извлекает неземные звуки - видео
За две минуты музыкант сыграл на пианино и сжег его - видео
Музыкант исполнил соло на гитаре, сделанной из лопаты - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
Два аккордеона: история уличного музыканта
История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться