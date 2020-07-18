История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь

"Серенький такой, на три четверти. Я оставил его, когда начался дождь. Взял продукты и ушел. Мне немного плохо стало. Головокружение. Возраст такой. Вспомнил, вернулся, а аккордеона нет", - рассказал музыкант.
На помощь пришла хозяйка цветочного магазина, где обычно играл Александр Иода. Он рассказал ей о случившемся, а Елена разместила объявление в группе.
Так к поискам подключился весь город. Что произошло дальше, смотрите на видео.
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