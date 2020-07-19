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Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой

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Sputnik Молдова
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Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, состоялось открытие Олимпийских игр в Москве. Соревнования принесли первую золотую медаль в истории молдавского спорта — Лариса Попова стала чемпионкой в академической гребле. Спортсменка рассказала о секретах своих побед.

Будущая чемпионка начала заниматься спортом с первого класса: сначала баскетболом, потом легкой атлетикой. В греблю Ларису привела ее одноклассница, племянница тренера.

"По возрасту я всегда опережала своих соперниц в дальнейших гонках. И я поняла, что я сильнее и могу добиться в этом виде спорта результата", — рассказала Sputnik Попова.

Олимпийский чемпион 1976 года, чемпион СССР фехтовальщик Виктор Кровопусков.
© Sputnik / Sergey Lidov
"Национальность была одна – член команды" - советский саблист об Олимпиаде-80
Интенсивные тренировки в любую погоду — иногда хотелось отступить и бросить спорт. Несмотря на все трудности уже в 16 лет спортсменка стала чемпионкой СССР, и ее официально зачислили в советскую сборную.

В 1976 году Лариса Попова приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, где советская сборная заняла второе место. Олимпиада-80 в Москве принесла спортсменке долгожданную медаль высшей пробы.

"Олимпийские игры в Москве были очень большим праздником, были очень хорошо организованы. Для спортсменов и тренеров было сделано все: олимпийская деревня, спортивные объекты – все было на высочайшем уровне. Я была до этого на Играх в Монреале – ни в какое сравнение не идет. Я уверена, что Игры в Москве были лучшими", — поделилась собеседница.

В настоящее время Лариса Михайловна — вице-президент Олимпийского комитета Молдовы. Сейчас она мечтает о том, чтобы вырастить новых олимпийских чемпионов.

По признанию спортсменки, секрет ее достижений кроется в трудолюбии, целеустремленности и упорстве. Идти к своей мечте несмотря ни на что — именно так становятся победителями.

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