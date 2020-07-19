Как в Кишиневе прошел воскресный протест комбатантов - видео

Воскресный митинг комбатантов у здания парламента Молдовы продлился порядка трех часов. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. Как это было, сморите на видео Sputnik.

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре снова провели пикет у здания парламента Молдовы. Если изначально на их протестах звучали в основном социальные лозунги в поддержку прав ветеранов, то сейчас все больше политические - требования об отставке президента, правительства и спикера парламента.

Любопытным стали и высказывания об "унире": одни участники протеста выступали за объединение сил ветеранов, а другие - за объединение Молдовы с Румынией. Среди протестующих были люди с флагами соседнего государства, а затем с импровизированной сцены прозвучали произведения о слиянии двух государств.

Всего в пикете перед зданием высшего законодательного органа в воскресенье участвовали несколько сотен манифестантов. Хотя в поданной в мэрию заявке ориентировочное число протестующих составляло 45. В стране до 31 июля действует чрезвычайное положение в здравоохранении и ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.

Комбатанты выразили намерение выйти на протест перед зданием парламента и в день обсуждения в законодательном органе проекта вотума недоверия правительству Иона Кику. Не исключают они и цепных митингов в других регионах страны, если из требования об отставках не будут выполнены.

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