Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны

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Сорок лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.
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Онлайн-конференция, приуроченная к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
Воскресный митинг комбатантов у здания парламента Молдовы продлился порядка трех часов. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. Как это было, сморите на видео Sputnik.
Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, состоялось открытие легендарных Олимпийских игр в Москве. Соревнования принесли Молдавской ССР первую золотую медаль: Лариса Попова из Тирасполя в двойке с Еленой Хлопцевой из Минска завоевала высшую награду в академической гребле.
Уличного музыканта Сан Саныча знают многие жители Советска. Он часто приходит играть на аккордеоне к одному из магазинов города. Однажды аккордеон пропал. К поискам подключился весь Советск.
Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Молдове превысило 21 000 случаев.
В парламенте Молдовы рассматривают в понедельник инициативу оппозиции о вотуме недоверия правительству Иона Кику. По этому случаю кабинет министров в полном составе пришел на заседание законодательного органа, а сам премьер выступил перед депутатами.
В случае внесения поправок в действующее законодательство, наказание за оскорбление врачей и медицинских работников будет ужесточено.
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