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Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200720/30995397/olimpiada-80-rabotaet-kgb-sssr-vyvoz-prostitutok-vory-v-zakone-i-tsyganskie-barony.html

Сорок лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.

Праздничный фейерверк. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина (Лужники)
© Sputnik / Сергей Гунеев
Олимпиада-80: что осталось за кадром церемоний открытия и закрытия Игр в Москве
На Западе потирали руки и ждали провала мероприятия. Но не тут-то было. Олимпиада-80 прогремела с таким успехом, что о ней вспоминают до сих пор. Кто же стоял за этим триумфом? Как связаны спорт, МВД И КГБ? И как во все это были замешаны воры, цыганские бароны и валютные проститутки? Специально к юбилею Игр Sputnik запускает мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube". В первой серии видеоблогов писатель и публицист Дмитрий Пучков вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым раскрывают тайны спецслужб.

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