Олимпиада-80: работает КГБ СССР

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Сорок лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко рассказал о специальном проекте информационного агентства и радио Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".
Российские военные провели всеармейский командный конкурс "Конный марафон-2020" на горном полигоне "Кара-Хаак" в Республике Тыва.
Онлайн-конференция, приуроченная к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
Воскресный митинг комбатантов у здания парламента Молдовы продлился порядка трех часов. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. Как это было, сморите на видео Sputnik.
Принятый мунсоветом документ содержит список основных принципов, реализация которых позволит сделать приоритетом интересы ребенка.
Валериу Казаку был одним из основателей театра Satiricus. Коллеги подчеркивают, что смерть Казаку - огромная утрата для театральной жизни страны.
Раздача на предприятиях, неформальная биржа обмена, рекордные скидки – как граждане попадали на олимпийские соревнования в СССР?
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