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Запуск проекта "Москва-80: ретро-tube"
Онлайн-конференция, приуроченная к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26207499&type=mp4
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PT68M45S
2020-07-20T16:11Z
Онлайн-конференция, приуроченная к старту специального проекта "Москва-80: ретро-tube" информационного агентства и радио Sputnik.
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году. Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта.
"Москва-80: ретро-tube" расскажет о том, как Олимпиада повлияла на моду в СССР, какие диковинные продукты появились на прилавках магазинов, сколько стоили Игры в Москве в сравнении с другими Олимпиадами и как спецслужбам удалось не допустить серьезных инцидентов. Подробности о проекте также будут изложены в рамках этой онлайн-конференции.
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