Запуск проекта "Москва-80: ретро-tube"

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году. Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта.

"Москва-80: ретро-tube" расскажет о том, как Олимпиада повлияла на моду в СССР, какие диковинные продукты появились на прилавках магазинов, сколько стоили Игры в Москве в сравнении с другими Олимпиадами и как спецслужбам удалось не допустить серьезных инцидентов. Подробности о проекте также будут изложены в рамках этой онлайн-конференции.

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