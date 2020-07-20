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По горам на лошадях: в Тыве прошел армейский конкурс "Конный марафон" - видео

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Российские военные провели всеармейский командный конкурс "Конный марафон-2020" на горном полигоне "Кара-Хаак" в Республике Тыва.

Соревнования состояли из двух частей: "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета". На первом этапе участники конкурса должны были преодолеть 130-километровый маршрут по пересеченной местности на лошадях, а на втором - пешком пройти 7-километровую полосу препятствий за минимальное время и избегая штрафов. По итогам марафона лучший результат показали горные стрелки Центрального военного округа, второе место заняла команда Воздушно-десантных войск, а третими к финишу пришли представители Южного военного округа. Победители соревнований в августе представят Вооруженные силы Российской Федерации на Армейских международных играх (АрМИ-2020).

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