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"Москва-80: Ретро-tube": Андрей Благодыренко рассказал о проекте Sputnik

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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко рассказал о специальном проекте информационного агентства и радио Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

Информационное агентство и радио Sputnik запустило уникальный мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube". Тринадацть редакций подготовили серию  материалов, посвященных 40-летию XXII летних Олимпийских игр, проходивших в СССР.

В работе над масштабным проектом использовались уникальные фото- и киноматериалы. А журналисты собрали рассказы очевидцев и участников Олимпиады - от спортсменов и чиновников до представителей спецслужб, которые отвечали за безопасность крупнейшего спортивного мероприятия в истории страны.

"Мы хотели прежде всего рассказать, как жила большая страна 40 лет назад, этот проект не столько о спорте, сколько об атмосфере и той жизни, которая была 40 лет назад, о том как изменилась страна после Олимпиады, и о том ,какой вклад в проведение Олимпиады внесли тогда бывшие советские республики. Огромное количество материалов ― сейчас их у нас 200, но к концу проекта к 3-му августа их будет больше 250, все материалы так или иначе будут посвящены этим темам", - подчеркнул Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

В проекте использовано множество форматов: от рассказов очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников – до уникальных архивных фото- и киноматериалов. Центральная составляющая проекта – сериал "Москва-80: Ретро-Tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты.

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