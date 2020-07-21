Преимущества обучения в Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Все те, кто мечтает освоить творческую профессию – музицировать, играть на сцене театра, создавать шедевры изобразительного искусства или заниматься дизайном – могут обратить свое внимание на единственный университет в нашей стране, предлагающий высшее образование в области культуры и искусства.
Академия музыки, театра и изобразительных искусств (АМТИИ) – один из старейших вузов Молдовы. Миссия вуза – подготовка квалифицированных специалистов и преподавателей разных сфер культуры. Здесь начинали свой творческий путь такие знаменитые артисты, как Мария Биешу, Сергей Лункевич, Евгений Дога и другие.
На факультете театра, хореографии и мультимедиа представлены специальности, связанные с актерским мастерством, режиссурой, драматургией и сценаристикой, хореографической педагогикой, театральным искусством и управлением, кино- и телепроизводством.
На факультете изобразительных искусств, декоративно-прикладного искусства и дизайна изучают живопись, графику, скульптуру, историю и теорию изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство, реставрацию и сохранение произведений искусства, а также дизайн одежды и интерьера.
"Мы готовим кадры в области культуры и искусства – тех профессий, которые призваны облагораживать душу человека", – отметила ректор АМТИИ Виктория Мельник.
Экзамены проходят в творческом формате: в виде концертов, спектаклей, выставок. Выпускники академии востребованы в стране и за рубежом.
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