Преимущества обучения в Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Академия музыки, театра и изобразительных искусств (АМТИИ) – один из самых старых вузов страны, а также единственный государственный университет в Молдове в области культуры и искусства. Какие специальности предлагает вуз и каковы условия обучения?

Все те, кто мечтает освоить творческую профессию – музицировать, играть на сцене театра, создавать шедевры изобразительного искусства или заниматься дизайном – могут обратить свое внимание на единственный университет в нашей стране, предлагающий высшее образование в области культуры и искусства.

Академия музыки, театра и изобразительных искусств (АМТИИ) – один из старейших вузов Молдовы. Миссия вуза – подготовка квалифицированных специалистов и преподавателей разных сфер культуры. Здесь начинали свой творческий путь такие знаменитые артисты, как Мария Биешу, Сергей Лункевич, Евгений Дога и другие.

В университете три факультета. На факультете музыкального искусства обучают по таким специальностям, как подготовка учителей музыки, инструментальное исполнение, пение (академическое, народное, эстрадное и джазовое), музыковедение и другие.

На факультете театра, хореографии и мультимедиа представлены специальности, связанные с актерским мастерством, режиссурой, драматургией и сценаристикой, хореографической педагогикой, театральным искусством и управлением, кино- и телепроизводством.

На факультете изобразительных искусств, декоративно-прикладного искусства и дизайна изучают живопись, графику, скульптуру, историю и теорию изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство, реставрацию и сохранение произведений искусства, а также дизайн одежды и интерьера.

"Мы готовим кадры в области культуры и искусства – тех профессий, которые призваны облагораживать душу человека", – отметила ректор АМТИИ Виктория Мельник.

Экзамены проходят в творческом формате: в виде концертов, спектаклей, выставок. Выпускники академии востребованы в стране и за рубежом.

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