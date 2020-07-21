Тараклийский университет – вуз с двумя стипендиями и качественным обучением

На юге Молдовы, в городе Тараклия существует уникальный для республики вуз, где преподавание осуществляется, в том числе на болгарском языке, а также выплачиваются две стипендии. Какие еще преимущества предлагает университет своим студентам?

Тараклийский государственный университет был основан в 2004 году. Это единственный университет среди болгарских общностей за пределами Болгарии. Миссия университета – сохранять язык, историю и традиции болгарского народа в Молдове.

Приоритетной задачей вуза является подготовка специалистов в соответствии с потребностями южного региона страны, владеющих государственным, румынским, родным, болгарским и одним из иностранных языков.

Основные специальности – лингвистика, литература, история, педагогика. Студенты университета могут проходить частичное обучение в болгарских партнерских вузах. Каждое лето 15 студентов отправляются на археологическую практику в Болгарию.

Вуз является членом Международного консорциума в области науки и образования, развивает научную деятельность в области болгаристики, языка, литературы, истории, археологии.

В 2014 году в университете был открыт Этнографический музей "Болгарский дом". Он был основан по инициативе преподавателей и студентов специальности "История". В экспозиции музея можно найти предметы жилища и убранства, народной одежды, домашней утвари и другие элементы культуры болгарского населения Молдовы.

"Студенты, которые обучаются в нашем университете, имеют возможность получать две стипендии из двух государств – Молдовы и Болгарии. 80 процентов студентов обучаются бесплатно, за счет бюджетных средств. В вузе созданы прекрасные условия для будущей профессиональной реализации, а также личностного развития", – рассказала ректор Мария Пасларь.

При вузе функционирует общежитие с комфортными условиями проживания: студенты размещаются в двухместных и трехместных комнатах.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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