Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу

Кагульский государственный университет имени Богдана Петричейку Хашдеу был основан в 1999 году. Миссия вуза – обеспечить южный регион Молдовы квалифицированными специалистами в различных областях.
В университете - три факультета: филологии и истории, права и публичного управления, а также факультет экономики, инженерии и прикладных наук.
Студенты располагают общежитиями, современной библиотекой с тремя читальными залами и четырьмя залами мультимедиа, которые дают возможность доступа в интернет, а также современным оборудованием для качественного обучения.
Так, например, практические занятия по информатике проходят в лаборатории робототехники, где юноши и девушки изучают проектирование и программирование роботов. В помещении установлена интерактивная доска, которая используется в учебном процессе.
Университет активно сотрудничает с местными и зарубежными учебными заведениями, а также является участником различных европейских проектов в сфере улучшения качества образования.
Больше информации можно найти на сайте университета.
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