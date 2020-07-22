Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу

Вуз готовит специалистов для южного региона Молдовы. На его скамьях можно получить высшее образование в сфере филологии, истории, экономики, информатики, права и публичного управления.

Кагульский государственный университет имени Богдана Петричейку Хашдеу был основан в 1999 году. Миссия вуза – обеспечить южный регион Молдовы квалифицированными специалистами в различных областях.

В университете - три факультета: филологии и истории, права и публичного управления, а также факультет экономики, инженерии и прикладных наук.

Студенты располагают общежитиями, современной библиотекой с тремя читальными залами и четырьмя залами мультимедиа, которые дают возможность доступа в интернет, а также современным оборудованием для качественного обучения.

Так, например, практические занятия по информатике проходят в лаборатории робототехники, где юноши и девушки изучают проектирование и программирование роботов. В помещении установлена интерактивная доска, которая используется в учебном процессе.

В вузе успешно внедряют новаторские методики обучения. Преподаватель Лилиана Шеремет рассказала о том, что занятия по дисциплинам "Планирование и управление предприятием" и "Менеджмент проектов" проводятся по специальной системе. Студенты разделяются на группы по 3-5 человек и обсуждают различные темы, предлагают идеи для новых продуктов и бизнес-проектов.

Университет активно сотрудничает с местными и зарубежными учебными заведениями, а также является участником различных европейских проектов в сфере улучшения качества образования.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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