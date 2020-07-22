Тираспольский государственный университет – первый вуз, основанный в Молдове

Тираспольский государственный университет является старейшим вузом республики. В настоящее время он занимается подготовкой преподавательских кадров. Какие преимущества обучения предлагает университет?

Тираспольский государственный университет – это первый вуз, основанный в Молдове. Он стал преемником Института общественного воспитания Молдавии, созданного в 1930 году в Тирасполе. В 1992 году из-за Приднестровского конфликта университет был эвакуирован в Кишинев.

За свою 90-летнюю историю вуз сумел сохранить основные направления обучения. В настоящее время он включает пять факультетов: филологии, педагогики, географии, биологии и химии, а также факультет физики, математики и информационных технологий.

Вуз оснащен современными аудиториями и лабораториями. Ректор университета Эдуард Коропчану рассказал о том, что студенты успешно осваивают принципы работы с новейшим оборудованием.

"Одна из задач факультета физики, математики и информационных технологий – это формирование навыков по использованию различных механизмов, в том числе роботов, дронов и других. На кафедре и в исследовательских лабораториях факультета созданы условия для развития соответствующих умений. Например, можно собирать разные модели роботов или использовать уже созданные машины для выполнения самых разных действий и операций", – рассказал ректор.

Многие специальности, представленные в университете, получили международную аккредитацию. Самые востребованные из них – математика, физика, биология, химия, иностранные языки, информатика, психология, педагогика.

Выпускники вуза работают в самых разных сферах деятельности: предприятиях реального сектора экономики, органах центрального и местного публичного управления, исследовательских центрах, различных учебных заведениях страны.

Больше информации можно найти на сайте университета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova