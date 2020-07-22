20:34 22 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.99
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Ядерную сделку можно спасти: Лавров о международных договорах и позиции США

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200722/31029453/yadernuyu-sdelku-mozhno-spasti-lavrov-o-mezhdunarodnykh-dogovorakh-i-pozitsii-usa.html

Глава российской дипломатии раскритиковал отношение Вашингтона к международно-правовой базе в сфере контроля над вооружениями, а также рассказал о деструктивной роли США в сохранении ядерной сделки с Ираном.

Об этом Сергей Лавров заявил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. В свою очередь Зариф также осудил действия американской администрации и отметил, что Россия и Китай прикладывают максимальные усилия для сохранения СВПД, что признает все мировое сообщество.

Флаг Ирана
© AP Photo / Ronald Zak
Россия призвала Иран не идти на осложнение ситуации вокруг ядерной сделки

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий, касающийся иранской ядерной программы, был подписан в 2015 году Ираном и шестью странами-посредниками. В обмен на полный международный контроль за развитием ядерных технологий с Тегерана снимались экономические санкции.

В 2018-м Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и введении ожесточенных санкций против Ирана.

Только в 2019 году после непрекращающихся попыток сохранить СВПД Тегеран объявил о прекращении части возложенных на себя обязательств по договору.

Подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров: США хотят разрушить систему контроля над вооружениями
Предвзято и тенденциозно: МИД про доклад Госдепа о контроле за вооружениями


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ситуация в Луцке - террорист отпустил заложников и сдался
Ядерную сделку можно спасти: Лавров раскритиковал действия США в отношении международных договоров.
Ядерную сделку можно спасти: Лавров о международных договорах и позиции США
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться