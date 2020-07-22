Ядерную сделку можно спасти: Лавров о международных договорах и позиции США

Глава российской дипломатии раскритиковал отношение Вашингтона к международно-правовой базе в сфере контроля над вооружениями, а также рассказал о деструктивной роли США в сохранении ядерной сделки с Ираном.

Об этом Сергей Лавров заявил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. В свою очередь Зариф также осудил действия американской администрации и отметил, что Россия и Китай прикладывают максимальные усилия для сохранения СВПД, что признает все мировое сообщество.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий, касающийся иранской ядерной программы, был подписан в 2015 году Ираном и шестью странами-посредниками. В обмен на полный международный контроль за развитием ядерных технологий с Тегерана снимались экономические санкции.

В 2018-м Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и введении ожесточенных санкций против Ирана.

Только в 2019 году после непрекращающихся попыток сохранить СВПД Тегеран объявил о прекращении части возложенных на себя обязательств по договору.

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