Ядерную сделку можно спасти: Лавров о международных договорах и позиции США

Об этом Сергей Лавров заявил на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. В свою очередь Зариф также осудил действия американской администрации и отметил, что Россия и Китай прикладывают максимальные усилия для сохранения СВПД, что признает все мировое сообщество.
Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий, касающийся иранской ядерной программы, был подписан в 2015 году Ираном и шестью странами-посредниками. В обмен на полный международный контроль за развитием ядерных технологий с Тегерана снимались экономические санкции.
В 2018-м Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из сделки и введении ожесточенных санкций против Ирана.
Только в 2019 году после непрекращающихся попыток сохранить СВПД Тегеран объявил о прекращении части возложенных на себя обязательств по договору.
Подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>