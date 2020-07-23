Почему стоит выбрать обучение в Военной академии имени Александру чел Бун

Военная академия им. Александру чел Бун готовит специалистов по трем направлениям: пехота, артиллерия и связь. В этом году вуз выделил 75 мест для абитуриентов.
Студенты академии получают возможность обучаться за счет бюджетных средств, также им предоставляются бесплатно проживание, питание и необходимая экипировка. По окончании университета выпускники получают водительское удостоверение категорий "B" и "С", первое воинское звание офицерского состава "лейтенант" и гарантированное трудоустройство в одном из подразделений Национальной армии.
"У студентов есть возможность изучать конструкцию и эксплуатацию вооружения и военной техники, которые предоставляет Национальная армия", – рассказал Александр Даду, заведующий кафедрой систем вооружения и военной техники.
В университете уделяют особое внимание изучению иностранных языков и использованию современных информационных технологий. После окончания академии студенты могут продолжить обучение в иностранных вузах.
В Военной академии получают образование не только парни, но и девушки.
"По окончании обучения я получила подготовку военнослужащей, также мне было присвоено первое звание офицерского состава "лейтенант". Это дало мне возможность начать карьеру в военном деле и получить работу", – поделилась Ксения Фетко, выпускница университета.
Подать документы на поступление в вуз можно до 31 июля. Срок обучения на первом цикле (лиценциатуре) – три года.
Больше информации можно найти на сайте академии.
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