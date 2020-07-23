Абитуриент-2020: Госуниверситет медицины и фармации имени Николаe Тестемицану

Пандемия коронавируса еще раз показала, насколько ценной является профессия медработника. Будущих "героев в белых халатах" ждут в Государственном университете медицины и фармации имени Николаe Тестемицану. Чем привлекателен вуз для абитуриентов?

Госуниверситет был основан в 1945 году и является единственным высшим учебным заведением в Молдове, которое готовит врачей и фармацевтов для национальной системы здравоохранения и других стран.

За 75 лет своей деятельности вуз стал одним из самых престижных в республике и известным за рубежом. Он аккредитован на национальном и международном уровнях и успешно сотрудничает с университетами и медицинскими центрами из 27 стран.

Госуниверситет имени Тестемицану оснащен современным оборудованием, лабораториями, общежитиями, столовыми, спорткомплексами и зонами отдыха. Преподавание ведется на государственном, русском, французском и английском языках. Ежегодно здесь обучаются студенты из более чем 30 стран.

"В этом году мы предлагаем абитуриентам множество различных учебных программ. В первую очередь, это такие базовые специальности, как медицина, фармация, стоматология. К ним добавились и те, которые были введены в прошлом году – это оптометрия, общее медицинское ассистирование, превентивная медицина. Также в этом году была аккредитована новая учебная программа – радиология", – рассказал Эмил Чебан, ректор ГУМФ им. Николае Тестемицану.

Практическая деятельность студентов проходит в 86 университетских клиниках, расположенных в республиканских и муниципальных медицинских учреждениях.

Вуз также предоставляет возможность прохождения стажировки в университетах и специализированных центрах за рубежом по программам международной академической мобильности.

Гоууниверситет имени Тестемицану ждет всех, кто мечтает работать в здравоохранении. Студенты могут получить образование на контрактной основе или за счет бюджетных средств.

Прием документов в ГУМФ им. Николае Тестемицану на 2020-2021 учебный год будет проходить в режиме онлайн с 27 июля по 4 августа. Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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