Абитуриент-2020: Бельцкий университет – настоящая жемчужина севера Молдовы

Вуз, носящий имя Алеку Руссо, один из лучших и старейших в республике. В чем его уникальность и какие преимущества предлагает он для абитуриентов?

Бельцкий государственный университет – единственное высшее учебное заведение на севере нашей страны и - одно из наиболее престижных в стране. Благодаря высоким стандартам образования и особой заботе о своих воспитанниках "альма матер" многих поколений дипломантов приобрела популярность и признание не только в республике, но и за ее пределами.

За свою 75-летнюю историю университет подготовил более 65 тысяч специалистов. Руководство и преподавательский состав сумели сохранить богатую историю и традиции вуза и в то же время создать для студентов современные программы и условия обучения.

В Бельцком государственном университете четыре факультета: филологический; права и социальных наук; педагогических наук, психологии и искусств; реальных наук, экономики и окружающей среды.

"Мы готовим переводчиков, экономистов, юристов, педагогов по всем школьным предметам для начального и дошкольного образования. Также у нас можно изучать такие практические и востребованные специальности, как дизайн одежды, бухучет, инженерию, информационные технологии и другие", – рассказала ректор университета Наталья Гашицой.

Среди несомненных преимуществ Бельцкого университета – образование за счет бюджетных средств. Большинство студентов очного отделения не платят за обучение: на первом цикле (лиценциатуре) бесплатно учатся 80 процентов юношей и девушек, а на магистратуре таковых почти 70 процентов.

Вуз располагает развитой, постоянно обновляющейся инфраструктурой: современными аудиториями, лабораториями, научными и языковыми центрами. Студентам филологического факультета доступны лингофонные кабинеты, оборудованные передовой техникой для изучения иностранных языков. А будущие юристы могут оттачивать практические навыки в лаборатории криминалистики.

Еще одна гордость Бельцкого университета – научная библиотека, одна из богатейших в Восточной Европе. Она была основана одновременно с университетом, в 1945 году, и содержит уникальное собрание учебной и художественной литературы на 42 языках. Под огромный книжный фонд выделено отдельное здание с 12 читальными и 4 конференц-залами, в том числе Медиатекой и Центром документации Информационного центра ООН в Европейском союзе (EUI), Совета Европы и ООН в Молдове.

Многие издания доступны в электронной версии, у библиотеки есть собственный сайт.

Другая особенность Бельцкого университета – уникальный студенческий городок, который отличается продуманностью и уютной атмосферой. В центре кампуса возведен живописный фонтан, установлены скамейки, а настоящим украшением территории является раскидистый дуб, посаженный еще в 1938 году. Здесь можно пообщаться с сокурсниками и просто отдохнуть в перерыве между лекциями.

"Мы очень гордимся нашим кампусом – он расположен в самом сердце города, очень компактный и удобный для студентов. Учебные корпусы, общежития, библиотека, столовая, спортзал – все находится на одной территории, в пределах студенческого городка", – отметила ректор.

В университете созданы комфортные условия не только для профессионального, но и для личностного развития. Студенты имеют в своем распоряжении кабинет психологического консультирования, проводятся концерты и культурные мероприятия, также работает тренажерный зал, где можно бесплатно заниматься спортом.

При вузе построены несколько комфортабельных общежитий, которые расположены всего в одной минуте ходьбы от учебных корпусов. Большинство из них были отремонтированы и обновлены, на прилегающей территории оборудована новая спортивная площадка.

Есть также возможность обучаться на военной кафедре. На курсах начальной военной подготовки могут заниматься как парни, так и девушки.

Университет имени Алеку Руссо является примером того, что для получения качественного высшего образования не обязательно ехать в столицу. Абитуриенты из северного региона Молдовы могут смело выбирать Бельцкий вуз, который предлагает интересные учебные программы, прекрасные условия обучения и настоящую заботу о своих воспитанниках – и все это недалеко от дома.

Прием документов в Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо на 2020-2021 учебный год будет проходить с 27 июля по 4 августа.

Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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