Абитуриент-2020: плюсы обучения в Академии полиции "Штефан чел Маре" МВД

Все те, кто мечтает о работе в правоохранительных органах, могут обратить свое внимание на Академию полиции "Штефан чел Маре" МВД. Вуз был учрежден 17 августа 1990 года постановлением Правительства Молдовы.
На территории академии расположены общежитие и столовая. Также при вузе есть кабинет психологического консультирования и современная библиотека.
На данный момент в вузе обучаются 1100 студентов, 40 процентов из которых – девушки. Главное условие для поступления – хорошая физическая форма.
"Академия полиции "Штефан чел Маре" гордится своими преподавателями, которые хорошо подготовлены в области рукопашного боя. У нас работают мастера спорта и заслуженные тренеры Молдовы. Они могут поделиться со студентами своим опытом и обеспечить им надлежащую подготовку", – рассказал ректор Дину Оставчук.
Еще одно преимущество вуза – стрелковый тир закрытого типа, где студенты обучаются применению боевого оружия и различным аспектам безопасности. Также они изучают законные предписания о том, как и против кого необходимо использовать боевое оружие.
За годы своего существования Академия подготовила не одно поколение специалистов, внесших достойный вклад в дело борьбы с преступностью.
Подать документы на поступление в вуз можно до 31 июля.
Больше информации можно найти на сайте академии.
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