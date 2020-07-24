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Абитуриент-2020: плюсы обучения в Академии полиции "Штефан чел Маре" МВД

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Sputnik Молдова
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Академия полиции "Штефан чел Маре" МВД была основана 30 лет назад. Вуз осуществляет подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. В этом году академия предоставляет 150 мест для студентов – после окончания обучения им гарантируется трудоустройство.

Все те, кто мечтает о работе в правоохранительных органах, могут обратить свое внимание на Академию полиции "Штефан чел Маре" МВД. Вуз был учрежден 17 августа 1990 года постановлением Правительства Молдовы.

Национальная армия
© Sputnik / Rodion Proca
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Учебное заведение осуществляет подготовку следователей, криминалистов, офицеров полиции по охране общественного порядка, офицеров Национального антикоррупционного центра, пенитенциарных учреждений, Пограничной полиции и службы карабинеров.

На территории академии расположены общежитие и столовая. Также при вузе есть кабинет психологического консультирования и современная библиотека.

На данный момент в вузе обучаются 1100 студентов, 40 процентов из которых – девушки. Главное условие для поступления – хорошая физическая форма.

"Академия полиции "Штефан чел Маре" гордится своими преподавателями, которые хорошо подготовлены в области рукопашного боя. У нас работают мастера спорта и заслуженные тренеры Молдовы. Они могут поделиться со студентами своим опытом и обеспечить им надлежащую подготовку", – рассказал ректор Дину Оставчук.

Еще одно преимущество вуза – стрелковый тир закрытого типа, где студенты обучаются применению боевого оружия и различным аспектам безопасности. Также они изучают законные предписания о том, как и против кого необходимо использовать боевое оружие.

За годы своего существования Академия подготовила не одно поколение специалистов, внесших достойный вклад в дело борьбы с преступностью.

Подать документы на поступление в вуз можно до 31 июля.

Больше информации можно найти на сайте академии.

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