Абитуриент-2020: плюсы обучения в Академии полиции "Штефан чел Маре" МВД

Академия полиции "Штефан чел Маре" МВД была основана 30 лет назад. Вуз осуществляет подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. В этом году академия предоставляет 150 мест для студентов – после окончания обучения им гарантируется трудоустройство.

Все те, кто мечтает о работе в правоохранительных органах, могут обратить свое внимание на Академию полиции "Штефан чел Маре" МВД. Вуз был учрежден 17 августа 1990 года постановлением Правительства Молдовы.

Учебное заведение осуществляет подготовку следователей, криминалистов, офицеров полиции по охране общественного порядка, офицеров Национального антикоррупционного центра, пенитенциарных учреждений, Пограничной полиции и службы карабинеров.

На территории академии расположены общежитие и столовая. Также при вузе есть кабинет психологического консультирования и современная библиотека.

На данный момент в вузе обучаются 1100 студентов, 40 процентов из которых – девушки. Главное условие для поступления – хорошая физическая форма.

"Академия полиции "Штефан чел Маре" гордится своими преподавателями, которые хорошо подготовлены в области рукопашного боя. У нас работают мастера спорта и заслуженные тренеры Молдовы. Они могут поделиться со студентами своим опытом и обеспечить им надлежащую подготовку", – рассказал ректор Дину Оставчук.

Еще одно преимущество вуза – стрелковый тир закрытого типа, где студенты обучаются применению боевого оружия и различным аспектам безопасности. Также они изучают законные предписания о том, как и против кого необходимо использовать боевое оружие.

За годы своего существования Академия подготовила не одно поколение специалистов, внесших достойный вклад в дело борьбы с преступностью.

Подать документы на поступление в вуз можно до 31 июля.

Больше информации можно найти на сайте академии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova