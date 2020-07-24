Россия возобновляет международное авиасообщение

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, отметив, что процесс начнется 1 августа.

На первом этапе полеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, первоначально обмен авиарейсами восстанавливается с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией, но список будет расширяться.

При этом для пассажиров, направляющихся в РФ, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

Для прилетающих граждан России, уточнила Голикова, возможно сдать такой тест в течение 72 часов на территории РФ.

Россия закрыла границы в марте этого года из-за пандемии COVID-19.

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