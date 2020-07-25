Абитуриент-2020: Комратский университет – образовательный центр Гагаузии

Вуз, действующей в столице автономии, входит в десятку сильнейших в республике. Он готовит специалистов высшего класса, востребованных не только на местном уровне, но и во всей Молдове. Какие условия предлагает университет для студентов?

Комратское высшее учебное заведение, единственное в Гагаузской автономии, было основано в 1991 году – через год оно будет отмечать свое тридцатилетие

Там предлагают большой спектр специальностей с бюджетным обучением на четырех факультетах: аграрно-технологическом, национальной культуры, юридическом и экономическом.

В университете можно освоить такие профессии, как юрист, экономист, агроном, педагог, филолог, переводчик, бухгалтер, турагент, специалист по информационным технологиям. Преподавание осуществляется на четырех языках: государственном, русском, гагаузском и болгарском.

Полный список специальностей на первом (лиценциатура) и втором (магистратура) циклах обучения можно посмотреть здесь.

Инфраструктура вуза включает три учебных корпуса. Университетский кампус располагает богатыми возможностями для профессионального и личностного развития.

В распоряжении студентов - лаборатории с новейшим оборудованием, вебинар-студии с возможностью дистанционного обучения, современный спортивный комплекс, комфортабельные общежития и многое другое.

"Сегодня университет оснащен самой современной техникой, компьютерными классами, на территории вуза раздается бесплатный Wi-Fi интернет", – рассказал Сергей Захария, ректор КГУ.

У всех, кто обучается в Комратском университете, есть возможность бесплатно изучать иностранные языки – английский, немецкий, турецкий и другие. Для этого созданы лингвистические центры, где работают в том числе приглашенные иностранные преподаватели.

Наряду с образованием университет занимается и наукой. "У нас сегодня действует очень много программ исследований, также мы активно участвуем в научных проектах и грантах", – добавил ректор.

Несомненным преимуществом вуза является тот факт, что студенты получают две стипендии – от молдавского правительства и от башкана Гагаузии.

У питомцев КГУ есть возможность проходить практику за рубежом, в таких странах, как США, Германия, Греция, Польша, Болгария, Эстония, Литва. На данный момент университет подготовил более одиннадцати тысяч специалистов различного профиля.

Около 90 процентов выпускников вуза трудоустроены и успешно работают на благо региона и республики. Среди тех, кто окончил Комратский государственный университет – нынешний башкан Гагаузии Ирина Влах, председатель Народного собрания, судьи, прокуроры, управляющие банками, руководители предприятий и акционерных обществ.

По словам ректора, преимущество обучения в Комратском университете – в хорошем соотношении цены и качества.

"В наше время нелегко найти работу, но в Гагаузии сегодня идет очень быстрый экономический рост. И в этой связи наши специалисты, наши выпускники всегда востребованы. Главное – востребованы у себя дома", – отметил Сергей Захария.

Прием документов в КГУ на 2020-2021 учебный год проходит с 1 июля по 29 августа. Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года.

Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года. С 20 по 25 августа состоится второй тур конкурса на незанятые места.

Больше информации можно найти на сайте университета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova