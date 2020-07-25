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Абитуриент-2020: что предлагает Университет имени Константина Стере

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Тема:
Абитуриент-2020 (19)
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Вуз - относительно молодой, он был основан чуть более 20 лет назад. Какие специальности и условия обучения ждут в нем абитуриентов?

Университет политических и экономических европейских знаний имени Константина Стере существует на рынке образовательных услуг Молдовы с 1997 года.

ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
© Sputnik / Moldova
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

Учебный процесс осуществляется на пяти факультетах. Вуз готовит юристов, экономистов, архитекторов, журналистов, экологов, кинетотерапевтов, бухгалтеров, специалистов в сфере IT.

Обучение проходит на государственном и иностранных языках. Также университет предлагает своим студентам курсы английского, французского, немецкого и испанского, по окончании которых выдается сертификат.

Вуз продвигает политику высокоэффективного образования, студентов обучают приглашенные профессора из Молдовы и зарубежных стран. Процесс обучения осуществляется с помощью передовых технологий.

"Мы гордимся тем, что смогли установить один из лучших интерактивных экранов. Благодаря этому мои коллеги со всего мира, профессора самого высокого ранга могут обучать наших студентов в режиме онлайн", – рассказал ректор Георгий Аворник. 

Шахматы
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В университете проводятся различные виды внеучебной деятельности: открыт филиал Академии шахмат имени Виорела Бологана, функционирует Центр китайской культуры.

Лучшим студентам выплачиваются повышенные стипендии, также они могут бесплатно обучаться по второй специальности и стажироваться за границей. Выпускникам первого цикла (лиценциатуры) предоставляются скидки на обучение в магистратуре.

''Мы заботимся о том, чтобы наши выпускники были трудоустроены и получали хорошие зарплаты. Помимо качественного образования мы готовим наших студентов к реальной жизни, чтобы они были конкурентоспособны, обладали не только теоретическими, но и практическими знаниями'', – отметил ректор.

Студенты
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Вуз располагает собственной столовой и комфортабельными общежитиями. На данный момент в университете имени Константина Стере 1500 студентов, которые обучаются на дневном и заочном отделениях.

С первого июля вуз принимает заявки на поступление в режиме онлайн. Больше информации можно найти на сайте университета.

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Тема:
Абитуриент-2020 (19)

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