Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус.

Шереметьево стало первой площадкой для реализации этой инициативы.
Результат можно получить всего в течение одного часа, при этом лаборатория выдает справки на русском и английском языках.
Напомним, что ряд государств установили условия для посещения своей территории, согласно которым каждый прибывающий в страну пассажир должен иметь на руках документ, который подтверждает отрицательный тест на коронавирус, сделанный непосредственно перед полетом.
Схожие правила ввела и Россия в связи с возобновлением авиасообщения с зарубежными государствами.
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