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Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200725/31063699/passazhirov-moskovskogo-aeroporta-sheremetevo-nachali-testirovat-na-koronavirus.html

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустил услугу, благодаря которой путешественники с билетом на внутренних и международных рейсов смогут пройти экспресс-тест на коронавирус.

Шереметьево стало первой площадкой для реализации этой инициативы.

Airbus A330
© Sputnik / Maxim Blinov
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Результат можно получить всего в течение одного часа, при этом лаборатория выдает справки на русском и английском языках.

Напомним, что ряд государств установили условия для посещения своей территории, согласно которым каждый прибывающий в страну пассажир должен иметь на руках документ, который подтверждает отрицательный тест на коронавирус, сделанный непосредственно перед полетом.

Схожие правила ввела и Россия в связи с возобновлением авиасообщения с зарубежными государствами.

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Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус.
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус
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