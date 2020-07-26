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Абитуриент-2020: Тараклийский университет – центр болгаристики в Молдове

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Тема:
Абитуриент-2020 (21)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200726/31014381/abiturient-2020-tarakliyskiy-universitet-tsentr-bolgaristiki-v-moldove.html

В 2004 году на юге Молдовы появилось уникальное для республики учебное заведение – Тараклийский государственный университет. Это единственный вуз среди болгарских сообществ Молдавии. Чем еще примечателен ТГУ и какие условия обучения он предлагает?

Миссия университета – сохранять язык, историю и традиции болгарского народа в Молдове. Он специализируется на изучении болгаристики: филологии, литературы, истории, археологии.

Почему стоит выбрать Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Тараклийский университет – вуз с двумя стипендиями и качественным обучением
В вузе готовят педагогов дошкольного и начального образования, преподавателей музыки для школ и детских садов, историков и языковедов. Преподавание осуществляется на государственном, русском, болгарском и английском языках.

Студенты университета могут проходить частичное обучение в болгарских партнерских вузах. Каждое лето 15 студентов отправляются на археологическую практику в Болгарию.

"Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака особенный. Он финансируется двумя государствами – Молдовой и Болгарией; соответственно, студенты получают две стипендии. 80 процентов юношей и девушек в нашем вузе обучаются бесплатно", – рассказала ректор Мария Пасларь.

Студенты
© Sputnik / Александр Кряжев
Прием в университеты в Молдове унифицировали
При вузе функционирует общежитие с удобными условиями проживания: студенты размещаются в двухместных и трехместных комнатах.

Прием документов в Тараклийский университет на 2020-2021 учебный год будет проходить с 27 июля по 4 августа.

Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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Тема:
Абитуриент-2020 (21)

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