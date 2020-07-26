Абитуриент-2020: что предлагает Кооперативно-торговый университет Молдовы

Кооперативно-торговый университет Молдовы (КТУМ) существует на рынке образовательных услуг Молдовы вот уже почти 30 лет и за эти годы сумел стать одним из лидеров в области коммерческо-экономического образования.
Учебное заведение предоставляет молодежи широкий спектр профессиональных программ. Здесь можно получить подготовку по 16 специальностям первого цикла обучения, лиценциатуры, 25 программам магистратуры и семи докторантуры.
Основные направления – экономика, право, информатика, туризм, маркетинг и логистика, технология продовольственных товаров, социальное обслуживание, управление трудовыми ресурсами.
В университете уделяют особое внимание не только теории, но и формированию практических знаний. "Студенты последних курсов уже консультируют предпринимателей в их экономической деятельности", – рассказала ректор Лариса Шавга.
В распоряжении студентов два общежития, спортивный комплекс, дом культуры, столовая, кафе, медпункт.
Учебное заведение сотрудничает с 35 вузами из ЕС и СНГ, в том числе из Испании, Румынии, России, Украины, Казахстана. В рамках договоров о взаимодействии происходит обмен опытом, а студенты могут проходить практику за границей.
"В течение одного семестра я училась в университете города Жироны в Испании, полгода изучала менеджмент и маркетинг в туризме. Советую абитуриентам выбрать КТУМ, потому что здесь их ждет качественное обучение и множество возможностей", – поделилась Ольга Прутяну, студентка магистратуры.
Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.
Больше информации можно найти на сайте университета.
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