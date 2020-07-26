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Морской парад в честь Дня Военно-морского флота России - прямая трансляция

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© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200726/31066325/morskoy-parad-v-chest-dnya-voenno-morskogo-flota-russia---pryamaya-translyatsiya.html

Ареной самых масштабных торжеств, по традиции, станет акватория Санкт-Петербурга - города, прорубившего для страны окно к морским просторам.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Фрегат Адмирал флота Касатонов.
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Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Военно-морские парады в честь Дня ВМФ запланированы на семи главных базах. Во Владивостоке и на Камчатке к этому часу торжества уже завершились.

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