В ШОС обсуждают поставки российской вакцины от COVID-19

Окончательное соглашение будет заключено, когда препарат пройдет процедуру государственной регистрации.

Российскую вакцину от коронавируса будут поставлять в страны Шанхайской организации сотрудничества.

Как заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, сейчас государства-участники ШОС ведут переговоры по этому вопросу.

Впрочем, об окончательной договоренности говорить пока рано. Все решится, когда вакцина пройдет процедуру государственной регистрации.

Подробнее об успехах российской фармацевтической науки и промышленности - в нашем видео.

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