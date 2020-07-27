Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете

Высшее учебное заведение, расположенное в столице Гагаузской автономии, было основано в 1991 году. Сегодня Комратский университет – один из сильнейших в республике. О том, чем он примечателен для абитуриентов, рассказал ректор Сергей Захария.

В следующем году единственный вуз Гагаузии будет отмечать свое тридцатилетие. За эти годы он стал одним из лидеров высшего образования в стране - с качественными программами обучения, высококлассными преподавателями, богатой инфраструктурой и настоящей заботой о своих воспитанниках.

В КГУ готовят юристов, экономистов, агрономов, педагогов, филологов, переводчиков, бухгалтеров, турагентов, программистов и не только. Преподавание осуществляется на четырех языках: государственном, русском, гагаузском и болгарском.

"Спектр специальностей самый широкий: от педагогического и юридического до аграрно-технологического направления. Находясь в Комрате, мы – единственный университет, который выпускает специалистов для гагаузского региона и для Молдовы в целом", – отметил ректор Сергей Захария.

Обучение проходит в аудиториях, оборудованных по последнему слову техники, действуют лингвистические центры, где можно бесплатно изучать иностранные языки. Студентам доступны современный спортивный комплекс, комфортабельные общежития и прочие условия для профессионального и личностного развития.

Юноши и девушки с лучшей успеваемостью получают две стипендии – от молдавского правительства и башкана Гагаузии.

"Нам есть, чем гордиться, потому что мы предоставляем молодежи возможность получить качественное высшее образование у себя дома, в гагаузском регионе. Преимущество обучения в КГУ – в хорошем соотношении цены и качества, также у нас много мест с бюджетным финансированием. Мы гордимся нашими выпускниками, которые сегодня работают в ведущих отраслях экономики, в органах местного публичного управления и других сферах", – поделился Сергей Захария.

Заявку на поступление в Комратский университет можно подать в онлайн-режиме по 4 августа.

Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а объявление окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.

Желающие подробно ознакомиться с образовательным предложением вуза могут посетить его сайт.

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