Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете

В КГУ готовят юристов, экономистов, агрономов, педагогов, филологов, переводчиков, бухгалтеров, турагентов, программистов и не только. Преподавание осуществляется на четырех языках: государственном, русском, гагаузском и болгарском.
"Спектр специальностей самый широкий: от педагогического и юридического до аграрно-технологического направления. Находясь в Комрате, мы – единственный университет, который выпускает специалистов для гагаузского региона и для Молдовы в целом", – отметил ректор Сергей Захария.
Юноши и девушки с лучшей успеваемостью получают две стипендии – от молдавского правительства и башкана Гагаузии.
"Нам есть, чем гордиться, потому что мы предоставляем молодежи возможность получить качественное высшее образование у себя дома, в гагаузском регионе. Преимущество обучения в КГУ – в хорошем соотношении цены и качества, также у нас много мест с бюджетным финансированием. Мы гордимся нашими выпускниками, которые сегодня работают в ведущих отраслях экономики, в органах местного публичного управления и других сферах", – поделился Сергей Захария.
Заявку на поступление в Комратский университет можно подать в онлайн-режиме по 4 августа.
Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а объявление окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.
Желающие подробно ознакомиться с образовательным предложением вуза могут посетить его сайт.
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