Абитуриент-2020: Бельцкий университет – единственный вуз на севере Молдовы

Вуз, носящий имя Алеку Руссо, – один из наиболее престижных в стране. Здесь сумели сохранить богатую историю и традиции и в то же время создать современные программы и условия обучения. О прочих преимуществах учебного заведения рассказала ректор Наталья Гашицой.

На севере республики находится один из старейших вузов Молдовы – Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, он был основан в 1945 году.

Здесь готовят переводчиков, экономистов, юристов, журналистов, психологов, педагогов по всем школьным предметам для начального и дошкольного образования.

Также можно изучать такие практические и востребованные специальности, как дизайн одежды, бухучет, инженерию, информационные технологии и другие.

Кампус вуза расположен в самом сердце северной столицы. Одним из его главных преимуществ является компактность: учебные корпусы, общежития, библиотека, столовая, спортзал – все находится на одной территории, в пределах студенческого городка.

"Мы создали все условия для комфортного обучения. В первую очередь, это общежития в одной минуте ходьбы от учебных корпусов. У нас богатейшая научная библиотека, где можно найти книги на более чем 42 языках. При вузе есть столовая, где студенты обедают, а также общаются со своими однокурсниками. Но самое главное – это наши лаборатории, научные секции, центры изучения различных языков и культур", – рассказала ректор Наталья Гашицой.

Также студенты имеют в своем распоряжении кабинет психологического консультирования, при университете проводятся концерты и культурные мероприятия, работает тренажерный зал, где можно бесплатно заниматься спортом.

Среди несомненных преимуществ учебного заведения – образование за счет бюджетных средств. Большинство студентов очного отделения не платят за обучение: на первом цикле (лиценциатуре) бесплатно учатся 80 процентов юношей и девушек, а на магистратуре таковых почти 70 процентов.

"Мы предлагаем множество возможностей. Абитуриенты из северного региона могут выбрать Бельцкий университет и получить качественное образование рядом с домом", – отметила ректор.

Прием документов в Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо на 2020-2021 учебный год будет проходить с 27 июля по 4 августа.

Объявление промежуточных итогов конкурса запланировано на 7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты должны будут представить оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а публикация окончательных результатов состоится 20 августа 2020 года.

Желающие подробно ознакомиться с образовательным предложением вуза могут посетить его сайт.

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