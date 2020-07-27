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Канделаки: как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200727/31075413/Kak-Olimpiada-80-povliyala-na-modu-v-SSSR.html

О том, как изменилась мода в Советском Союзе во время и после Олимпиады, расскажет продюсер Тина Канделаки во второй серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

Платья с кроссовками, прически в стиле диско и вареные джинсы - все это об олимпийской моде 80-х. Именно во время Игр-80, которые в этом году отмечают 40-летний юбилей, до СССР добрались западные тренды и полностью перевернули представления советских граждан об одежде и обуви. "А что, так можно было?".

Как изменилась мода в Советском Союзе во время и после Олимпиады, рассказала продюсер Тина Канделаки. Она стала блогером второй серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube".

Консультировать Тину будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также эксперты в области моды: Александр Васильев, Ася Аладжалова и Екатерина Кулиничева. Ну а примерять образы - модель Ирина Таболова. Специально для съемок проекта российские дизайнеры предоставили Sputnik одежду в стиле 80-х.



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