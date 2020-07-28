Абитуриент-2020: Аграрный университет – один из ведущих вузов Молдовы

Это единственное в Молдове высшее учебное заведение, которое выпускает специалистов сельского хозяйства всех уровней. В чем преимущества обучения в Аграрном университете и какие условия для студентов он предлагает?

Государственный аграрный университет Молдовы (ГАУМ) – это один из старейших вузов Молдовы с впечатляющей историей. Он берёт своё начало в 1933 году, когда на базе Ясского университета в Кишиневе был создан факультет сельскохозяйственных наук. В послевоенный период он был преобразован в Кишиневский сельскохозяйственный институт в составе трех факультетов: виноградарства, зоотехнического и агрономического.

С годами вуз претерпел большие структурные изменения: было основано заочное отделение, открыты новые специальности и учебно-опытные хозяйства.

Институт занимал одно из ведущих мест среди более 100 высших сельскохозяйственных учебных заведений бывшего СССР, за что в 1982 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1995 году ГАУМ, первый среди молдавских вузов, стал членом Ассоциации европейских университетов.

Сегодня это целый городок в живописном уголке Кишинева, на территории которого расположены 10 учебных корпусов, 12 общежитий, научная библиотека с фондом свыше 750 тысяч книг, вычислительный и издательский центры, научные лаборатории, столовая, медицинский центр, спортивный комплекс.

"Важным преимуществом нашего вуза является компактность студенческого городка. Все факультеты расположены в ста метрах друг от друга", – рассказал преподаватель ГАУМ Валериан Балан.

На данный момент в университете представлены все направления сельскохозяйственного производства: 24 программы на первом цикле обучения и 30 на магистратуре.

Вуз готовит агрономов, инженеров, экономистов, биотехнологов, зооинженеров, ветеринарных врачей, оценщиков недвижимости и других специалистов. Также здесь можно изучать землеустройство или обучаться управлению трактором и другими спецмашинами.

"В 2005 году была открыта специальность "Виноградарство и виноделие". В качестве материальной базы для будущих виноделов мы создали настоящую энотеку, где можно найти образцы всех вин, коньяков и других алкогольных напитков, производимых в Молдове", – добавил Балан.

ГАУМ поддерживает сотрудничество с более 50 университетами и научными учреждениями со всего мира. У студентов есть возможность поехать на производственную практику в США, Германию, Данию и другие страны Европы. Кроме того, молодежь может проходить частичное обучение в университетах Европейского союза сроком от 6 до 12 месяцев.

Юноши и девушки, которые учатся в Аграрном университете, получают жилплощадь, стипендии различного рода, премии за успеваемость, льготы на проезд в общественном транспорте, возможность использовать новейшие дидактические материалы.

Вуз награжден высшей наградой "Орден Республики" за выдающиеся заслуги в развитии высшего образования, значительный вклад в подготовку специалистов высшей квалификации и плодотворную научно-методическую работу.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в ГАУМ в режиме онлайн. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.

Желающие ознакомиться с полным образовательным предложением университета могут посетить его сайт.

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