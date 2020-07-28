Абитуриент-2020: Аграрный университет – один из ведущих вузов Молдовы

Государственный аграрный университет Молдовы (ГАУМ) – это один из старейших вузов Молдовы с впечатляющей историей. Он берёт своё начало в 1933 году, когда на базе Ясского университета в Кишиневе был создан факультет сельскохозяйственных наук. В послевоенный период он был преобразован в Кишиневский сельскохозяйственный институт в составе трех факультетов: виноградарства, зоотехнического и агрономического.
Институт занимал одно из ведущих мест среди более 100 высших сельскохозяйственных учебных заведений бывшего СССР, за что в 1982 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1995 году ГАУМ, первый среди молдавских вузов, стал членом Ассоциации европейских университетов.
Сегодня это целый городок в живописном уголке Кишинева, на территории которого расположены 10 учебных корпусов, 12 общежитий, научная библиотека с фондом свыше 750 тысяч книг, вычислительный и издательский центры, научные лаборатории, столовая, медицинский центр, спортивный комплекс.
"Важным преимуществом нашего вуза является компактность студенческого городка. Все факультеты расположены в ста метрах друг от друга", – рассказал преподаватель ГАУМ Валериан Балан.
Вуз готовит агрономов, инженеров, экономистов, биотехнологов, зооинженеров, ветеринарных врачей, оценщиков недвижимости и других специалистов. Также здесь можно изучать землеустройство или обучаться управлению трактором и другими спецмашинами.
"В 2005 году была открыта специальность "Виноградарство и виноделие". В качестве материальной базы для будущих виноделов мы создали настоящую энотеку, где можно найти образцы всех вин, коньяков и других алкогольных напитков, производимых в Молдове", – добавил Балан.
ГАУМ поддерживает сотрудничество с более 50 университетами и научными учреждениями со всего мира. У студентов есть возможность поехать на производственную практику в США, Германию, Данию и другие страны Европы. Кроме того, молодежь может проходить частичное обучение в университетах Европейского союза сроком от 6 до 12 месяцев.
Вуз награжден высшей наградой "Орден Республики" за выдающиеся заслуги в развитии высшего образования, значительный вклад в подготовку специалистов высшей квалификации и плодотворную научно-методическую работу.
Абитуриенты могут подать заявку на поступление в ГАУМ в режиме онлайн. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.
Желающие ознакомиться с полным образовательным предложением университета могут посетить его сайт.
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