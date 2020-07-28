Абитуриент-2020: что предлагает Университет физического воспитания и спорта

Это единственный вуз в Молдове, основным профилем которого является подготовка будущих спортсменов и тренеров. Что ждет абитуриентов при выборе данного учебного заведения?

Государственный университет физического воспитания и спорта готовит преподавателей физкультуры, а также тренеров по различным видам спортивной деятельности. Он сотрудничает с различными вузами из России, Румынии, Украины и Беларуси.

В настоящее время является членом Ассоциации вузов физкультурного профиля стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Здесь действуют четыре факультета: спортивный, педагогический, кинетотерапии, а также факультет защиты, охраны и безопасности. Представлены все циклы обучения: лиценциатура, магистратура и докторантура.

В вузе можно освоить такие специальности, как физическое воспитание, организация спортивной деятельности, спортивные танцы, фитнес и рекреационные программы, кинотетерапия, туризм и гостиничные услуги. Также здесь готовят сотрудников охраны, спасателей и пожарных.

В распоряжении студентов - библиотека, столовая, спортзалы, скалодром, плавательный бассейн и теннисные корты.

"Вместимость нашей столовой – 160 мест. Студенческий обед стоит всего 22 лея. В эту цену входят первое и второе блюда, хлеб и напиток. Это отличный вариант для учащихся", – рассказал ректор Вячеслав Манолаки.

В вузе обучаются студенты из Молдовы, Румынии, Украины, Турции, Греции и Израиля. Университет сотрудничает со многими спортивными федерациями Молдовы, клубами и фитнес-центрами. Диплом университета признается на международном уровне.

На 2020-2021 учебный год вуз выделило 140 мест с бюджетным финансированием, в том числе одиннадцать для юношей и девушек из Приднестровья.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в режиме онлайн до 4 августа. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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