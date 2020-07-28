Мертвый сезон: как постсоветские страны спасают туристическую отрасль

Страны, где туристы стабильно приносили в казну немалые суммы, продумывают варианты спасения отрасли.
Кто-то делает ставку на внутренний туризм, а кто-то еще надеется заполучить иностранных гостей хотя бы в конце сезона.
Власти пытаются разрабатывать долгосрочные планы по выходу из кризиса, окончание которого никто с точностью предсказать не может.
Как с туристическим коллапсом борются в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.
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