Мертвый сезон: как постсоветские страны спасают туристическую отрасль

Пандемия коронавируса не просто нанесла огромный урон одному из самых прибыльных и активных секторов экономики, она поставила его на грань выживания.

Страны, где туристы стабильно приносили в казну немалые суммы, продумывают варианты спасения отрасли.

Кто-то делает ставку на внутренний туризм, а кто-то еще надеется заполучить иностранных гостей хотя бы в конце сезона.

Власти пытаются разрабатывать долгосрочные планы по выходу из кризиса, окончание которого никто с точностью предсказать не может.

Как с туристическим коллапсом борются в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.

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