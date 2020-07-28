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Мертвый сезон: как постсоветские страны спасают туристическую отрасль

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200728/31092552/mertvyy-sezon-kak-postsovetskie-strany-spasayut-turisticheskuyu-otrasl.html

Пандемия коронавируса не просто нанесла огромный урон одному из самых прибыльных и активных секторов экономики, она поставила его на грань выживания.

Страны, где туристы стабильно приносили в казну немалые суммы, продумывают варианты спасения отрасли.

Контрольно-пропускной пункт
© Sputnik / Самвел Сепетчян
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Кто-то делает ставку на внутренний туризм, а кто-то еще надеется заполучить иностранных гостей хотя бы в конце сезона.

Власти пытаются разрабатывать долгосрочные планы по выходу из кризиса, окончание которого никто с точностью предсказать не может. 

Как с туристическим коллапсом борются в странах постсоветского пространства - смотрите в нашем видео.

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