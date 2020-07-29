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Абитуриент-2020: почему стоит учиться в Академии экономических наук Молдовы

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Тема:
Абитуриент-2020 (27)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200729/31089026/abiturient-2020-pochemu-stoit-uchitsya-v-akademii-ekonomicheskikh-nauk-moldovy.html

Вуз является признанным лидером в области экономического образования. За свою почти 30-летнюю историю университет подготовил десятки тысяч специалистов. Что стоит знать абитуриентам, желающим поступить в это учебное заведение?

Академия экономических наук Молдовы была основана 25 сентября 1991 года и является аккредитованным учреждением. Сегодня в ее комплекс входят шесть факультетов, столько же учебных корпусов, современные лаборатории, мультимедийный зал, центр видеоконференций, студенческий сенат и профсоюз, семь общежитий, несколько буфетов и столовых. При вузе издается газета, вещают радиостанция и телеканал, работает автошкола.

"Наше преимущество в том, что мы предлагаем полный спектр экономических специальностей, а не только тех, которые наиболее востребованы у абитуриентов. Кроме того, мы обучаем и по смежным направлениям с углубленным изучением экономики, чего нет в других вузах", – рассказал ректор Григорий Белостечник.

Студенты на лекции
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Занятия проводятся на румынском, русском, английском, французском языках. Форма обучения дневная и заочная.

О репутации академии говорят и многочисленные соглашения о сотрудничестве с университетами и исследовательскими центрами из более чем 20 стран мира. Студенты могут проходить практику в зарубежных вузах.

Основные специальности: общая экономика, финансы и банки, международные экономические отношения, бизнес и управление, экономическая статистика, маркетинг и логистика, товароведение, бухгалтерский учет, туризм и гостиничные услуги, информационные технологии и другие.

Особая гордость академии – это ее библиотека, самая оснащенная в Молдове в сфере экономических знаний. Книжный фонд насчитывает более 500 тысяч изданий. На ее территории раздается бесплатный Wi-Fi, студенты могут заниматься в нескольких залах. 

Студенты
© Sputnik / Виталий Аньков
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"В последнее время мы уделяем особое внимание виртуальной базе нашей библиотеки. Все информационные ресурсы размещаются в том числе в электронном виде с возможностью дистанционного доступа. Академия подключена ко многим международным базам данным. В центре мультимедиа есть доступ к названиям более 30 научных журналов со всего мира", – отметил ректор.

На 2020-2021 учебный год вуз предоставляет 225 бюджетных мест на первом цикле обучения и 240 в магистратуре.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в академию в режиме онлайн до 4 августа. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.

Желающие ознакомиться с полным образовательным предложением университета могут посетить его сайт.

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Тема:
Абитуриент-2020 (27)

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