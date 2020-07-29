Абитуриент-2020: преимущества обучения в Славянском университете

Вуз существует на образовательном рынке Молдовы уже более 20 лет. Он предлагает обучение по специальностям гуманитарного, экономического и театрального профиля. Какие условия ждут здесь абитуриентов?

Славянский университет был основан в 1997 году. Это уникальное для Молдовы учебное заведение, в котором профессиональная подготовка по всем программам осуществляется на русском языке. При этом вуз обеспечивает и поощряет знание государственного и иностранных языков.

Абитуриентам предлагаются 15 специальностей лиценциатуры и шесть магистратуры. Основные направления: русский язык и литература, педагогика, журналистика, мировая экономика, информационные технологии, финансы и банки, туризм и гостиничные услуги, актерское мастерство и режиссура.

Вуз выделяет и места с бюджетным финансированием. Бесплатно можно обучаться по трем специальностям: психология, бизнес и управление, маркетинг и логистика.

"У нас читаются специальные предметы, которых нет в других вузах: например, история славянских государств", – рассказала ректор Татьяна Млечко.

Это учебное заведение – единственное в Молдове, которое является членом консорциума Сетевого университета стран СНГ, что позволяет студентам бесплатно обучаться в магистратуре в одном из 28 ведущих вузов постсоветского пространства. По окончании студент получает два диплома.

"Совместно с Ассоциацией славянских университетов мы также реализуем проекты, связанные с историей российско-молдавских отношений. Нам важно, чтобы студенты при всей своей ориентации на Россию чувствовали себя комфортно в нашей стране и оставались ее гражданами", – отметила ректор.

Стоимость образования в Славянском университете на 2020-2021 учебный год варьируется от четырех до десяти тысяч леев. Форма обучения дневная и заочная.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в режиме онлайн до 23 августа. Регистрация доступна на сайте: на первый цикл обучения и в магистратуру.

Больше информации можно найти на сайте университета.

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