Масштабные учения российских военных в горах Кавказа

Батальонные тактические учения проходят синхронно с привлечением более 5 тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружений и военной техники.
В маневрах были задействованы мотострелковые и артиллерийские соединения, а также специальные войска - ПВО, разведки, инженерные, медицинские и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.
Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО.
Главная задача тренировок - отработать взаимодействие войск и подготовиться к более крупным учениям "Кавказ-2020".
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