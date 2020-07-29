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Масштабные учения российских военных в горах Кавказа

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200729/31105079/masshtabnye-ucheniya-rossiyskikh-voennykh-v-gorakh-kavkaza.html

Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приняли участие в манврах на территории Абхазии, Дагестана, Чечни, Северной и Южной Осетии.

Батальонные тактические учения проходят синхронно с привлечением более 5 тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружений и военной техники.

В маневрах были задействованы мотострелковые и артиллерийские соединения, а также специальные войска - ПВО, разведки, инженерные, медицинские и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

© AFP 2020 / Daniel Mihailescu
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На этапах боевой стрельбы участвовали артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация".

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО.

Главная задача тренировок - отработать взаимодействие войск и подготовиться к более крупным учениям "Кавказ-2020".

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