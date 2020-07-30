Абитуриент-2020: Молдавский госуниверситет – крупнейший вуз страны

История университета берет свое начало 1 октября 1946 года. Его создание стало важной вехой в развитии и укреплении высшего образования в стране.
Постепенно появились новые направления и факультеты. В 2001 году МГУ стал первым высшим учебным заведением, аккредитованным правительством Молдовы. Через четыре года он присоединился к Болонскому процессу.
Сегодня университет насчитывает более ста тысяч выпускников различных специальностей. Он предлагает студентам свыше 60 программ лиценциатуры и столько же на магистратуре. Ежегодно сюда поступают 1500 юношей и девушек со всей республики.
В настоящее время вуз включает одиннадцать факультетов:
- права;
- филологии;
- журналистики и наук коммуникации;
- экономических наук;
- истории и философии;
- психологии и педагогических наук;
- физики и инженерии;
- математики и информатики;
- биологии и почвоведения;
- химии и химических технологий;
- международных отношений, политических и административных наук.
"Мы – единственный университет в стране, который располагает дворцом спорта и домом культуры. Здесь студенты могут проявить свои таланты, освоить новые навыки и таким образом получить две профессии", – рассказала Виолета Кожокару, проректор по студенческой деятельности МолдГУ.
Нововведение этого года – программы первого цикла обучения в партнерстве с Университетом "Александру Иоан Куза" из Ясс, Румыния, а также совместные магистерские проекты с несколькими вузами. Участники подобных программ получают два диплома.
Молдавский госуниверситет заботится и о питомцах с ограниченными возможностями. Руководство уделяет особое внимание тому, чтобы у них был доступ в учебные аудитории, и они могли заниматься наравне с другими.
Абитуриенты могут подать заявку на поступление в режиме онлайн до 4 августа. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.
Полный список учебных программ и специальностей МГУ доступен на сайте университета.
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