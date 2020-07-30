Абитуриент-2020: Молдавский госуниверситет – крупнейший вуз страны

МолдГУ – признанный лидер отечественной системы высшего образования. За 74 года своего существования он выпустил более ста тысяч специалистов самого разного профиля. Что интересного предлагает вуз абитуриентам в новом учебном году?

История университета берет свое начало 1 октября 1946 года. Его создание стало важной вехой в развитии и укреплении высшего образования в стране.

Первоначально в учебном заведении было пять факультетов, а в первый год его существования здесь обучались всего 320 человек. Вуз развивался очень быстро, и в 1969 году стал членом Международной ассоциации университетов.

Постепенно появились новые направления и факультеты. В 2001 году МГУ стал первым высшим учебным заведением, аккредитованным правительством Молдовы. Через четыре года он присоединился к Болонскому процессу.

Сегодня университет насчитывает более ста тысяч выпускников различных специальностей. Он предлагает студентам свыше 60 программ лиценциатуры и столько же на магистратуре. Ежегодно сюда поступают 1500 юношей и девушек со всей республики.

В настоящее время вуз включает одиннадцать факультетов:

права;

филологии;

журналистики и наук коммуникации;

экономических наук;

истории и философии;

психологии и педагогических наук;

физики и инженерии;

математики и информатики;

биологии и почвоведения;

химии и химических технологий;

международных отношений, политических и административных наук.

Университет оснащен развитой инфраструктурой для образовательной и внеучебной деятельности. Сюда входят 11 корпусов со студенческими аудиториями, 16 общежитий, 6 исследовательских центров с 26 лабораториями, библиотека, центр информационных технологий, пресс-центр, 12 культурных и лингвистических центров, 4 спортзала, 3 столовые, 6 баз для прохождения практики и даже 3 базы отдыха.

"Мы – единственный университет в стране, который располагает дворцом спорта и домом культуры. Здесь студенты могут проявить свои таланты, освоить новые навыки и таким образом получить две профессии", – рассказала Виолета Кожокару, проректор по студенческой деятельности МолдГУ.

Нововведение этого года – программы первого цикла обучения в партнерстве с Университетом "Александру Иоан Куза" из Ясс, Румыния, а также совместные магистерские проекты с несколькими вузами. Участники подобных программ получают два диплома.

Также начиная с 2020 года доступны три новых вида стипендий: повышенные, именные и специальная - "Педагог Будущего". Студентам, которые их заслужили, предоставляются бесплатные обучение и проживание.

Молдавский госуниверситет заботится и о питомцах с ограниченными возможностями. Руководство уделяет особое внимание тому, чтобы у них был доступ в учебные аудитории, и они могли заниматься наравне с другими.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в режиме онлайн до 4 августа. Принятые кандидаты должны будут представить оригиналы документов до 18 августа.

Полный список учебных программ и специальностей МГУ доступен на сайте университета.

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