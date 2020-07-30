Абитуриент-2020: Европейский университет Молдовы – первый частный вуз страны

Вуз является старейшим среди частных университетов республики, он был основан в 1992 году. Какие преимущества и условия предлагает учебное заведение для абитуриентов?

Основная цель университета состоит в подготовке, усовершенствовании и переквалификации специалистов из различных областей и продвижении научных исследований. Вуз предлагает обучение в лиценциатуре (I цикл), магистратуре (II цикл) и докторантуре.

В учебном заведении шесть основных направлений: право, экономика, журналистика, психология, иностранные языки, а также политология и международные отношения. Форма обучения дневная и заочная.

Студенты могут заниматься в современных аудиториях и лабораториях. Так, для будущих юристов созданы судебный зал и лаборатория криминалистики, где они могут оттачивать свои практические навыки.

"Мы специально расположили мебель таким образом, чтобы воспроизвести интерьер судебной инстанции. Здесь студенты могут разыгрывать различные сцены из правовой практики", – рассказал ректор Юрий Седлецкий.

Обучение проводится на государственном, русском и английском языках. В вузе функционируют современная библиотека, адвокатское бюро, юридическая клиника, студенческий сенат и департамент международных отношений.

При учебном заведении есть возможность заниматься на военной кафедре. Работает студенческая столовая, предоставляющая питание по доступным ценам.

Стоимость образования в Европейском университете на 2020-2021 учебный год варьируется от трех с половиной до восьми с половиной тысяч леев. Самое дешевое обучение – на факультете журналистики, а самое дорогое – на юридических специальностях.

Вуз предоставляет опцию оплаты контракта в рассрочку. Возможно и бесплатное обучение: студенты с лучшей успеваемостью могут быть освобождены от оплаты до следующей сессии.

Абитуриенты могут подать заявку на поступление в режиме онлайн до 4 августа. Список необходимых документов можно посмотреть по ссылке. Принятые кандидаты должны будут представить их оригиналы до 18 августа.

Желающие получить более подробную информацию об образовательном предложении университета могут посетить его сайт.

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