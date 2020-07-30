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Своих не бросаем: как Россия помогает странам-партнерам бороться с COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1648)
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© Video : Sputnik / Пресс-служба ЦВО / Хабар 24
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200730/31116539/svoikh-ne-brosaem-kak-russia-pomogaet-stranam-partneram-borotsya-s-covid-19.html

Коронавирус пока не отступает. И хотя ситуация в России постепенно налаживается, у некоторых соседей из ближнего зарубежья все еще не так хорошо, как хотелось бы.

Однако Москва никого не бросает в беде, она. Москва помогает странам СНГ с самого начала пандемии и до сих пор отправляет туда врачей, лекарства и медицинское оборудование.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
© Photo : Miroslav Rotari.
COVID-19: Россия пришла на помощь Молдове в самый трудный момент

В Киргизии работают российские медики, ранее такая же помощь была оказана Казахзстану.

Армении, Азербайджану, Молдове направили тесты и защитное снаряжение.

Сейчас проходят испытания российской вакцины, которая, после государственной регистрации, также станет доступна для дружественных стран.

Пандемия показала, на кого модно рассчитывать в беде.

Историю о взаимовыручке - смотри в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1648)

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