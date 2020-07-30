Своих не бросаем: как Россия помогает странам-партнерам бороться с COVID-19

Однако Москва никого не бросает в беде, она. Москва помогает странам СНГ с самого начала пандемии и до сих пор отправляет туда врачей, лекарства и медицинское оборудование.
В Киргизии работают российские медики, ранее такая же помощь была оказана Казахзстану.
Армении, Азербайджану, Молдове направили тесты и защитное снаряжение.
Сейчас проходят испытания российской вакцины, которая, после государственной регистрации, также станет доступна для дружественных стран.
Пандемия показала, на кого модно рассчитывать в беде.
Историю о взаимовыручке - смотри в нашем видео.
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