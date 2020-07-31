Абитуриент-2020: плюсы обучения в Педагогическом университете им. И. Крянгэ

Это единственное высшее учебное заведение страны с педагогическим профилем. Выпускниками университета являются такие выдающиеся личности, как Григоре Виеру, Спиридон Вангели, Ион Хадыркэ и другие. Какие условия ждут здесь абитуриентов?

Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ был основан в 1940 году. За свою впечатляющую историю он стал одним из национальных лидеров по подготовке дидактических кадров. Более ста выпускников вуза получили звание "Заслуженный учитель Республики".

Сегодня учебное заведение предлагает студентам более 40 программ лиценциатуры и столько же на магистратуре. Обучение осуществляется на государственном, русском и иностранных языках.

Основные специальности: психология, психопедагогика, педагогика начальных классов, русский язык и литература, иностранные языки и литература, история, география, информатика, математика, дизайн одежды и интерьера, изобразительное искусство и другие.

Параллельно с обучением университет занимается исследованиями. Он сотрудничает с вузами Румынии, Германии, США, Болгарии, Турции, Англии, Голландии, России и других стран. Это позволяет обмениваться студентами и научным опытом.

В Педагогическом университете действуют несколько студенческих клубов: "Молодой Этнограф", "Ассоциация студентов психологов", "Ассоциация молодых историков".

В распоряжении учащихся — шесть учебных корпусов, пять общежитий, библиотека, компьютерные классы, спортзалы, типография. Учебные аудитории отремонтированы и оборудованы современной мебелью и техникой.

В прошлом году в вузе был открыт Национальный центр цифровых инноваций в области образования "Класс будущего". Здесь преподаватели обучаются использованию информационных технологий в учебном процессе.

Студентам предоставляются стипендии, премии за отличие, скидки на проезд в общественном транспорте.

В настоящее время в вузе обучаются 3800 юношей и девушек со всей республики. За 80 лет своего существования Педагогический университет подготовил более 50 тысяч специалистов.

Желающие поступить в данное учебное заведение могут подать онлайн-заявку по 4 августа.

Больше информации об образовательном предложении университета можно найти на его сайте.

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