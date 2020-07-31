Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы

Технический университет Молдовы (ТУМ) был основан в 1964 году и является единственным высшим учебным заведением страны инженерного профиля, аккредитованным государством. С начала своего основания вуз подготовил почти 80 тысяч специалистов.
ТУМ предлагает обучение по 60 специальностям на первом цикле, 43 специальностям - в магистратуре и 45 специальностям - в докторантуре, обеспечивая потребности национальной экономики в технических кадрах.
Университет состоит из девяти факультетов:
- энергетика и электроинжиниринг;
- инженерная механика, промышленность и транспорт;
- вычислительная техника, информатика и микроэлектроника;
- электроника и телекоммуникации;
- пищевые технологии;
- текстиль и полиграфия;
- строительство, геодезия и кадастр;
- градостроительство и архитектура;
- экономическая инженерия и бизнес.
Студенты могут проходить стажировку на предприятиях страны, с которыми вуз заключил контракты на взаимовыгодной основе.
"Те, которые обучаются на информатике, уже со второго курса могут работать в различных IT-компаниях Молдовы, с которыми у нас достигнуты соответствующие договоренности. Таким образом, учащиеся сразу получают необходимый практический опыт и хорошие перспективы трудоустройства", – рассказал Раду Мельник, секретарь приемной комиссии ТУМ.
ТУМ регулярно занимает призовые места на выставках "Infoinvent", ежегодно организуемых в Молдове, а также на международных форумах изобретателей. В последние годы он получил множество наград, среди которых более 30 золотых медалей.
Вуз является лидером по количеству бюджетных мест среди всех отечественных университетов. На 2020-2021 год Минобразования выделило для будущих инженеров 1357 мест с государственным финансированием.
Желающие поступить в данное учебное заведение могут подать онлайн-заявку по 4 августа.
Больше информации об образовательном предложении университета можно найти на его сайте.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>