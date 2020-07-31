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Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы

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Тема:
Абитуриент-2020 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200731/31097039/abiturient-2020-pochemu-stoit-vybrat-tekhnicheskiy-universitet-moldovy.html

Вуз готовит специалистов для ведущих отраслей национальной экономики: энергетики, информатики, телекоммуникаций, строительства, автотранспорта, архитектуры, пищевой и легкой промышленности и других. Какие условия ждут здесь абитуриентов?

Технический университет Молдовы (ТУМ) был основан в 1964 году и является единственным высшим учебным заведением страны инженерного профиля, аккредитованным государством. С начала своего основания вуз подготовил почти 80 тысяч специалистов.

ТУМ предлагает обучение по 60 специальностям на первом цикле, 43 специальностям - в магистратуре и 45 специальностям - в докторантуре, обеспечивая потребности национальной экономики в технических кадрах.

Университет состоит из девяти факультетов:

  • энергетика и электроинжиниринг;
  • инженерная механика, промышленность и транспорт;
  • вычислительная техника, информатика и микроэлектроника;
  • электроника и телекоммуникации;
  • пищевые технологии;
  • текстиль и полиграфия;
  • строительство, геодезия и кадастр;
  • градостроительство и архитектура;
  • экономическая инженерия и бизнес.

Студенты могут проходить стажировку на предприятиях страны, с которыми вуз заключил контракты на взаимовыгодной основе.

"Те, которые обучаются на информатике, уже со второго курса могут работать в различных IT-компаниях Молдовы, с которыми у нас достигнуты соответствующие договоренности. Таким образом, учащиеся сразу получают необходимый практический опыт и хорошие перспективы трудоустройства", – рассказал Раду Мельник, секретарь приемной комиссии ТУМ.

Абитуриенты
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Технический университет успешно сотрудничает с 75 вузами и научными центрами со всего мира. Ежегодно сотни студентов проходят практику за рубежом: в России, Румынии, Украине, Франции, Италии, Германии, США, Канаде, Англии, Турции и других странах.

ТУМ регулярно занимает призовые места на выставках "Infoinvent", ежегодно организуемых в Молдове, а также на международных форумах изобретателей. В последние годы он получил множество наград, среди которых более 30 золотых медалей.

Вуз является лидером по количеству бюджетных мест среди всех отечественных университетов. На 2020-2021 год Минобразования выделило для будущих инженеров 1357 мест с государственным финансированием.

Желающие поступить в данное учебное заведение могут подать онлайн-заявку по 4 августа.

Больше информации об образовательном предложении университета можно найти на его сайте.

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Тема:
Абитуриент-2020 (33)

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