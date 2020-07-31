Глава Пентагона объявил о выводе войск США из Германии

По словам министра обороны, почти 12 тысяч американских военнослужащих покинут Германию в ближайшее время.

Об этом заявил глава военного ведомства США Марк Эспер на пресс-конференции в Вашингтоне.

Более 6 тысяч солдат и офицеров вернутся домой, в то время как остальных перебросят в другие страны в Европе, в частности в Италию и Бельгию.

О планах вывести войска из Германии президент Дональд Трамп говорил еще в июне этого года. Свое решение он объяснил нежеланием Берлина повысить расходы на оборону, несмотря на предписания НАТО.

Что этот шаг значит для Европы и России – рассказываем в нашем видео.

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