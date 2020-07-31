Дым горящих свалок влияет на здоровье граждан: власти готовят решение - видео

Возгорания на полигонах бытовых отходов нередки в Молдове в жаркое время года. За последние дни подобные ЧП зафиксированы сразу в нескольких точках.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В последние дни в центре внимания оказался пожар на свалке в Цынцаренах под Кишиневом. Однако этот инцидент не был ни единственным, ни самым крупным.

Самое масштабное возгорание

По республике зафиксировали пожары на нескольких точках сбора отходов. Наиболее мощный произошел на свалке близ города Флорешты.

Тушение потребовало нескольких дней. На месте работали спасатели, под свой личный контроль ликвидацию ЧП взял примар города Юрий Ганган.

"Охранник свалки рассказал нам, что в центре объекта был небольшой хлопок, откуда и началось возгорание. Пожар локализовали, ему не дали переброситься на сухую траву вокруг. Сейчас нам помогает предприятие, которое качает воду", - рассказал для Sputnik Ганган.

Жители близлежащих домов поделились, как тяжко им пришлось в дни, когда свалка горела.

"Войдите в дом, там пахнет дымом до сих пор. Мне нужно все мыть. Несмотря на то, что я закрыла все окна, было невыносимо", - рассказала одна из жительниц.

Другая посетовала на плохое самочувствие.

"Я задыхалась, болело сердце. Ночью не могла спать. Нельзя было вздохнуть и терпеть", - подчеркнула она.

По словам горожан, хоть они и чувствовали недомогание, но к врачам обращаться не стали, поскольку ближайший медпункт находится на другом конце города.

Другие свалки

Одна из проблемных точек сбора мусора – свалка под Бельцами, близ населенного пункта Мындрештий Ной.

"Тут обстоят дела очень плохо, потому что свалка постоянно горит, когда больше, когда меньше. Это происходит уже много десятилетий. Все населенные пункты страдают. Я живу в 10 километрах и чувствую этот дым и запах", - поведал корреспонденту Sputnik общественный деятель Максим Бурждужа.

Он отметил, что на свалку продолжают привозить как обычные отходы, так и опасные: от пластика до ртутных ламп и другой техники, содержащей в себе вредные металлы или другие химические элементы.

"Вице-примар Бельц еще в 2016 году заявил, что эта свалка забита на 98%. Но по-прежнему весь мусор без сортировки свозят сюда. А ведь здесь есть поблизости речки и поля, все это отравляется из-за этого едкого дыма, который потом оседает",- объяснил Бурдужа.

По его мнению, такая плачевная ситуация сложилась из-за горения порядка 10% мусора. Но если ничего не предпринимать, то пожары и задымления будут еще сильнее.

Бурдужа полагает, что администрациям свалок может быть выгодно, чтобы мусор "самоликвидировался" пусть и путем пожара, ведь тогда на свалке всегда образуется свободное место для новых отходов, а за это платят деньги.

Что делают власти

В министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды занялись подготовкой новой стратегии по сбору мусора в республике. Как сказал корреспонденту Sputnik Молдова госсекретарь Минсельхоза Максим Попов, документ будет готов через месяц.

Процесс разработки сопровождается и началом ведения переговоров с вовлеченными сторонами и возможными партнерами.

"Пока это будут только районы Унгень, Кэлэрашь и Ниспорень. Начнем все это внедрять только после готовности точного концепта", - пояснил Попов.

Он объяснил, какое решение видят власти: сбор всех отходов одним местным оператором, концентрация мусора на специальных площадках, где уже другой оператор займется сортировкой и отправкой на переработку.

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