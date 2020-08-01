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За право попасть на эту выставку боролись миллионы тружеников - видео

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Sputnik Молдова
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В наши дни это крупный культурно-развлекательный кластер, который продолжает развиваться. Пару лет назад здесь побывали 30 миллионов человек – это новый рекорд посещаемости ВДНХ.

Выставка ВДНХ открылась 1 августа 1939 года. За право попасть на нее боролись миллионы сельских тружеников в СССР.Сначала она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной – ВСХВ.

Здесь разместились 52 павильона республик, краев и областей Советского Союза. Гуляя по этим аллеям, посетители словно совершали путешествие по всей стране. После начала войны выставку закрыли. Она вновь заработала в 1954 году после шестилетней масштабной реконструкции. ВСХВ стала Выставкой достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 1959-м перед визитом Никсона. Вице-президент США ее посетил, но не был впечатлен.

После распада СССР ВДНХ переживала сложнейшие годы. В 90-е годы ее в очередной раз переименовали. Всероссийский выставочный центр не финансировался, павильоны сдавались под магазины и склады - территория превратилась в стихийный рынок. Возрождение ВДНХ началось в 2013 году. Сейчас это крупный культурно-развлекательный кластер, который продолжает развиваться. В 2018-м здесь побывали 30 миллионов человек – это новый рекорд посещаемости ВДНХ.

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