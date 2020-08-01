Высшее образование в 96 лет: история самого пожилого выпускника Италии

Итальянец установил рекорд, став самым пожилым выпускником в стране. Джузеппе в 96 лет окончил факультет философских и исторических исследований Университета Палермо.

Джузеппе Патерно сдал экзамены на максимально возможный балл! Поддержать и поздравить выпускника пришли близкие и друзья. Вот так, друзья, учиться никогда не поздно!

Патерно родился в сентябре 1923 года и пережил времена фашистского движения в Италии, Второй мировой войны и послевоенного восстановления страны. В юности он получил диплом по геометрии, после чего работал на итальянских государственных железных дорогах.

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